Фура с песком рухнула на дорогу под Кейкино — фото

Автор: Гузель Галимова
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ДТП произошло сегодня утром, 20 сентября, на 105 километре Гостилицкого шоссе в Кингисеппском районе Ленобласти.

По предварительной информации, у деревни Кейкино грузовик с песком съехал с грунтовой дороги и рухнул на бок. На проезжую часть высыпалось содержимое кузова.

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Фото: 47news

Водителю потребовалась помощь врачей. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

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