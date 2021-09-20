Фура с песком рухнула на дорогу под Кейкино — фото

ДТП произошло сегодня утром, 20 сентября, на 105 километре Гостилицкого шоссе в Кингисеппском районе Ленобласти.
По предварительной информации, у деревни Кейкино грузовик с песком съехал с грунтовой дороги и рухнул на бок. На проезжую часть высыпалось содержимое кузова.
Водителю потребовалась помощь врачей. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.
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20.09.2021 86