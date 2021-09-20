Фура с песком рухнула на дорогу под Кейкино — фото

ДТП произошло сегодня утром, 20 сентября, на 105 километре Гостилицкого шоссе в Кингисеппском районе Ленобласти.

По предварительной информации, у деревни Кейкино грузовик с песком съехал с грунтовой дороги и рухнул на бок. На проезжую часть высыпалось содержимое кузова.

Водителю потребовалась помощь врачей. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.