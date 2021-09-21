Фрукты, овощи и электроника сильнее всего подорожают к концу года в России

К концу года в России ожидается сезонный рост цен на фрукты и овощи.

Ожидается, что цены по итогам года вырастут на 7-8%. Непродовольственные товары за восемь месяцев уже прибавили в цене 5,61%, среди них сильнее всего подорожала электроника, сообщает «Прайм» со ссылкой на доцента кафедры финансов цен РЭУ им. Плеханова Елену Воронкову.

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Сильнее всего увеличились расходы населения на смартфоны. Спрос на них растет, а поставки ряда китайских моделей в Россию сокращаются из-за санкций США. Только в первом квартале 2021 года расходы россиян на смартфоны увеличились на треть.