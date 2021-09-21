Фрукты, овощи и электроника сильнее всего подорожают к концу года в России

К концу года в России ожидается сезонный рост цен на фрукты и овощи.
Ожидается, что цены по итогам года вырастут на 7-8%. Непродовольственные товары за восемь месяцев уже прибавили в цене 5,61%, среди них сильнее всего подорожала электроника, сообщает «Прайм» со ссылкой на доцента кафедры финансов цен РЭУ им. Плеханова Елену Воронкову.
Вам будет интересно
Как сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата, в августе 2021 года 1 кг гречки стоил в магазинах в среднем...
20.09.2021 234
Сильнее всего увеличились расходы населения на смартфоны. Спрос на них растет, а поставки ряда китайских моделей в Россию сокращаются из-за санкций США. Только в первом квартале 2021 года расходы россиян на смартфоны увеличились на треть.