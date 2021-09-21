Выборгский судостроительный завод передал заказчику построенный траулер «Норвежское море»

Выборгский судостроительный завод передал траулер «Норвежское море» его заказчику Архангельскому траловому флоту.

«Норвежское море» был заложен 29 января 2018 года, спущен на воду 17 мая 2019 года. Длина судна — 86 м, ширина – 17 м.

В течение двух недель специалисты выборгской верфи совместно с поставщиками оборудования проводили ходовые испытания траулера в акватории Финского залива. Промысловые испытания, согласно условиям судостроительного контракта, будут проведены после передачи заказчику непосредственно в районе промысла.