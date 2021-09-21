Выборгский судостроительный завод передал заказчику построенный траулер «Норвежское море»

Автор: Гузель Галимова
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Выборгский судостроительный завод передал траулер «Норвежское море» его заказчику Архангельскому траловому флоту.

«Норвежское море» был заложен 29 января 2018 года, спущен на воду 17 мая 2019 года. Длина судна — 86 м, ширина – 17 м.

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Фото: Выборгский судостроительный завод

В течение двух недель специалисты выборгской верфи совместно с поставщиками оборудования проводили ходовые испытания траулера в акватории Финского залива. Промысловые испытания, согласно условиям судостроительного контракта, будут проведены после передачи заказчику непосредственно в районе промысла.

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