Между Левашово и Сертолово планируют запустить пятивагонную «Ласточку»

Срок реализации назначен на 2024 год. Объем финансирования составит 5,75 млрд рублей.

Сегодня, 21 сентября, стало известно, что от Левашово до Сертолово во Всеволожском районе Ленобласти планируют запустить пятивагонную «Ласточку», вместимостью до 800 человек. Об этом сообщили в комитете по транспорту.

Также от ТПУ до жилых кварталов Сертолово, онкоцентра в Песочном, поликлинического комплекса появится автобусное сообщение.