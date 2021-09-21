В Киришах в сточной канаве у забора обнаружили замерзшую насмерть женщину

О страшной находке в полицию 20 сентября сообщил прохожий. Он рассказал, что в сточной канаве у забора напротив дома №38 по проспекту Героев в Киришах лежит человек.
Прибывшие на место врачи скорой помощи констатировали смерть неизвестной на вид 35-ти лет женщины от переохлаждения. Полицейские не обнаружили на теле признаков насильственной смерти.
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У погибшей нашли ключи, серебряные браслеты, а также цепочку с крестиком. Тело увезли в морг на экспертизу.