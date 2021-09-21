Главное блюдо новогоднего стола подешевеет в России

По сравнению с прошлым годом оптовые цены на данную продукцию уже снизились на 10%.

Как сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков, в России в течение одного или полутора месяцев цена на икру лососевых рыб продолжит снижаться. С начала 2021 года в стране было выловлено более 510 тысяч тонн тихоокеанского лосося, что оказалось на 90% больше по сравнению с уловом прошлого года. Информацию сообщает «Российская газета».

По мнению Шестакова, большой объем выловленной рыбы скажется на снижении цен на икру, однако это произойдет не сразу, а постепенно, так как производство икры из свежего улова еще идет.

Глава Росрыболовства отметил, что оптовые цены на красную икру уже снизились на 10% по сравнению с 2020 годом.