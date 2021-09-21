Россиян предупредили о сезонном росте цен на фрукты и овощи

Экономисты уточняют, что это будет сезонный рост цен.

Доцент кафедры финансов цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова объяснила изданию «Прайм», что к концу 2021 года произойдёт сезонный рост цен на овощи и фрукты. Она отметила, большая часть их поступает из-за границы.

Воронкова отметила, что стоит ожидать повышения цены на продукты по итогам года примерно на 7-8%. Импортёры, учитывая высокую волатильность и непредсказуемость динамики рубля, закладывают в цену товара «подушку безопасности». Этим и объясняется несоответствие действующего курса валют и цены на импортные товары.

— Характерные для курсовой динамики российской национальной валюты высокая волатильность и непредсказуемость заставляют импортеров закладывать цену товара некоторую «подушку безопасности», поэтому часто цены на зарубежные товары растут не в меру изменения валютного курса, а больше, — цитирует издание слова экономиста.

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Напомним, годовая инфляция в России с начала года на 13 сентября составила 6,84%.