Стали известны победители онлайн соревнований по роуп скиппингу в Ленобласти

Всего в соревнованиях по спортивной скакалке приняли участие 567 ребят и их родителей. Наиболее активными стали Выборгский, Тосненский, Кировский районы.

Итоги онлайн соревнования подвели «Чемпион среди нас» в Центре «Ладога». Имена победителей объявила главный идейный вдохновитель проекта, олимпийская чемпионка, чемпионка мира по конькобежному спорту Светлана Журова.

Награждение победителей состоится в октябре в рамках регионального спортивного фестиваля РДШ.

Отметим, что ранее депутат и олимпийская чемпионка Светлана Журова обратилась к главе 47 ргеиона Александру Дрозденко с инициативой о запуске на территории Ленинградской области проекта «Земский тренер», по примеру успешных программ «Земский доктор» и «Земский учитель».