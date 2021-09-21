Россия возобновила авиасообщение еще с четырьмя странами

Россия с 21 сентября возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией, а также увеличивает количество перелетов в уже открытые страны — Венгрию, Казахстан и Катар.

Рейсы из Москвы в Багдад будут выполняться два раза в неделю, в Мадрид и Барселону — по четыре раза. Самолеты из Москвы в Малагу и Аликанте будут летать дважды в неделю.

Самолеты в Кению будут летать по маршруту Москва — Найроби дважды в неделю, в Словакию — по маршруту Москва — Братислава — четырежды, Петербург — Братислава — дважды.

Сейчас, помимо четырех новых, можно посещать 55 стран.