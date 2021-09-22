В аварии возле Батьково пострадали младенец и двое взрослых – фото

В паблике «Подслушано | Тихвин» сообщают: 21 сентября два легковых автомобиля столкнулись на федеральной трассе в Бокситогорском районе Ленинградской области.

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По информации ivbg.ru, в 16:50 на 409-ом километре трассы А-114 «Вологда – Новая Ладога» возле деревни Батьково Бокситогорского района столкнулись автомобили марок Ford и Audi.

В ДТП пострадали три человека. Один из них – 6-месячный ребенок. Ехавшую в автомобиле марки Ford 29-летнюю женщину с травмами госпитализировали в больницу Пикалево. Личность третьего пострадавшего уточняется.

Фото: vk.com/tih_win