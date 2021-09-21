Электричка насмерть сбила мужчину у станции Славянка

Инцидент произошел в понедельник вечером, 20 сентября, на железнодорожной станции Славянка во Фрунзенском районе Петербурга.

Электричка сбила мужчину, который переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист подал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Мужчина умер на месте происшествия.

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На вид погибшему около 50 лет. Документов при нем не было. Правоохранители устанавливают его личность и разыскивают родственников.