Дзюба отказался от приглашения в сборную России по футболу

Как сообщает «Матч ТВ», Артем Дзюба отказался от приглашения в сборную России для подготовки к ближайшим отборочным матчам чемпионата мира 2022 года.

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По словам футболиста, он не набрал оптимальную форму, чтобы помочь сборной на 100%, но будет готов к ноябрю.

«У сборной впереди важнейшие игры, поэтому ехать и занимать чье-то место сейчас было бы неправильным. О чем я честно и сказал тренеру. Желаю огромной удачи нашим парням в предстоящих матчах», – рассказал Артем Дзюба

За сборную России 33-летний Артем Дзюба провел 55 игр, в которых забил 30 голов и сделал 16 результативных передач.