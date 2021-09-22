Консульство Эстонии в Петербурге признало, что в страну пускают вакцинированных «Спутником V»

В сентябре прибалтийские СМИ сообщили, что Таллинн признает все вакцины, которые используются в мире, включая российские. Дипмиссия республики подтвердила эту информацию «Невским Новостям».

Вам будет интересно Дополнительные койки для пациентов с COVID-19 развернут в Петербурге В Санкт-Петербурге перепрофилируют под работу с covid-пациентами корпус больницы Святителя Луки. Таким образом городской коечный фонд будет увеличен на 200... 22.09.2021 25

С августа 2021 года в Эстонию пускают всех, полностью завершивших вакцинацию, после которой в соответствии с инструкцией производителя прошло время наступления максимальной защиты иммунитета.

Для вакцины «Спутник V» это 21-й день после введения второй дозы. Человек должен иметь сертификат о пройденной вакцинации и заполнить анкету пересекающего границу. Ее можно скачать.