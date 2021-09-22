Консульство Эстонии в Петербурге признало, что в страну пускают вакцинированных «Спутником V»

Автор: Сергей Агутин
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В сентябре прибалтийские СМИ сообщили, что Таллинн признает все вакцины, которые используются в мире, включая российские. Дипмиссия республики подтвердила эту информацию «Невским Новостям».

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22.09.2021 25

С августа 2021 года в Эстонию пускают всех, полностью завершивших вакцинацию, после которой в соответствии с инструкцией производителя прошло время наступления максимальной защиты иммунитета.

Для вакцины «Спутник V» это 21-й день после введения второй дозы. Человек должен иметь сертификат о пройденной вакцинации и заполнить анкету пересекающего границу. Ее можно скачать.

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