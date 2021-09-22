Дополнительные койки для пациентов с COVID-19 развернут в Петербурге

В Санкт-Петербурге перепрофилируют под работу с covid-пациентами корпус больницы Святителя Луки. Таким образом городской коечный фонд будет увеличен на 200 мест.

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Ранее 150 дополнительных коек пациентов с COVID-19 уже были развернуты в пансионате «Заря».

По последним данным, в Санкт-Петербурге зарегистрировали 604 595 случаев инфицирования COVID-19. По этому показателю город занимает второе место среди субъектов России.