Посиневшего младенца с переломами и анемией доставили в Гатчинскую больницу

Как сообщают «Невские Новости», 29-летняя жительница Ленинградской области и ее 23-летний супруг привезли в Гатчинскую клиническую межрайонную больницу свою двухмесячную дочку.

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По словам супругов, ребенок начал синеть без видимых на то причин. Однако врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы ребер и анемию.

Состояние пациентки оценивается как тяжелое. Врачи борются за ее жизнь. Полиция устанавливает обстоятельства получения травм.