Посиневшего младенца с переломами и анемией доставили в Гатчинскую больницу

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Как сообщают «Невские Новости», 29-летняя жительница Ленинградской области и ее 23-летний супруг привезли в Гатчинскую клиническую межрайонную больницу свою двухмесячную дочку.

Вам будет интересно
Посиневшего младенца с переломами и анемией доставили в Гатчинскую больницу Ленинградская область, Гатчинская больница, Гатчина
В аварии возле Батьково пострадали младенец и двое взрослых – фото
В паблике «Подслушано | Тихвин» сообщают: 21 сентября два легковых автомобиля столкнулись на федеральной трассе в Бокситогорском районе Ленинградской области. По...
22.09.2021 39

По словам супругов, ребенок начал синеть без видимых на то причин. Однако врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы ребер и анемию.

Состояние пациентки оценивается как тяжелое. Врачи борются за ее жизнь. Полиция устанавливает обстоятельства получения травм.

Автор