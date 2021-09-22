Пожилого тренера подозревают в надругательстве над детьми в лагере возле Выборга

По информации ivbg.ru, 22 сентября в квартире дома на набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге задержан 76-летний тренер по тхэквондо. Его подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних в Выборгском районе.

Вам будет интересно Петербуржец жестоко расправился с молодой женой, работавшей секс-коучем По информации ivbg.ru, 21 сентября в полицию сообщили о девушке, якобы выпавшей из окна дома № 15 по Коломяжскому проспекту... 22.09.2021 110

В полицию обратилась мать 13-летней девочки из Выборга. В ходе доверительного разговора с дочерью она узнала, что во время отдыха в душевой комнате летнего лагеря в поселке Заходское Выборгского района школьница подвергалась домогательствам. По версии следствия, это не единственный подобный случай.

Ныне задержанный работал тренером в лагере в 2016-2017 годах. На момент преступлений его жертвам было 8-10 лет. Возбуждено уголовное дел по с. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).