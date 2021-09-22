По сравнению с прошлым годом, объем экспорта заметно вырос. Общий объем грузов возрос на 15%, а более половины всех поставок по весу составил уголь.

Порт Усть-Луги существенно нарастил объем экспорта за 2021 год. Только за восемь месяцев этого года через порт было отправлено 40,4 миллионов тонн различных грузов. При этом общий объем поставок возрос на 15% по сравнению с прошлым годом.

Экспортерами стали 256 компаний по всему миру — это Финляндия, Нидерланды, Бразилия, Германия, Марокко, Швеция, Бельгия, Франция и другие. Также более половины поставок по весу составил уголь. Затем идут удобрения, сера и черный металл. Об этом рассказали ЛенТВ24.