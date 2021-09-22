Производственную площадку в деревне Куровицы расширят за 200 млн рублей

Расширение производства позволит производителю деревянных мебельных комплектующих в Гатчинском районе выйти на экспорт.

Соглашение о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта по модернизации производства подписали сегодня, 22 сентября, на BRIEF`21 губернатор Ленобласти и генеральный директор ООО «Арбор Нова» Арсен Мушегянц.

«Сегодня предприятие готово не только к расширению, но и к выходу на экспорт. Наш областной завод работает с крупными производителями мебели в России, и зарекомендовал себя как надежный партнер, ведь здесь важная каждая деталь», – отметил Александр Дрозденко.

Предприятие будет расширяться на 4000 кв.м. на своей действующей площадке в деревне Сиверского городского поселения. В целом компания планирует увеличить выручку на 40-50% и создать 35 новых рабочих мест.

Балтийский региональный инвестиционный форум BRIEF`21 открылся сегодня, 22 сентября, с бизнес-завтрака, во время которого глава Ленобласти обсудил с руководителями компаний и бизнес-сообществ вопросы привлечения и обучения работников производств, поддержку экспорта и устранение барьеров для бизнеса на всех уровнях.

На BRIEF`21 уже подписаны соглашения о переезде «Рыбообрабатывающий комбинат №1» из Петербурга в Верево, о расширении производства керамической плитки во Всеволожском районе.