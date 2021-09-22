Столкновения с семейством диких свиней удалось избежать. Парнокопытные успешно преодолели отбойник и помчались в лес.
В Ленобласти на Выборгском шоссе автомобилист встретился во время ночной поездки с неожиданным гостем. Дорогу перебегало семейство диких кабанов — три особи неспешно переходили проезжую часть.
Столкновения удалось избежать — водитель заблаговременно заметил животных и уступил им дорогу. В Ленобласти всё чаще встречают диких животных на дорогах. Водителей просят быть осторожнее. За сбитых сохатых или парнокопытных накажут рублем — так, жизнь лося оценивается в 80 тысяч рублей, а сбитый кабан будет стоить водителю в 30 тысяч рублей.
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