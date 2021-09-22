Десять уличных тренажеров будут совершенно бесплатны для всех любителей спорта.

В среду, 22 сентября, физкультурно-оздоровительный комплекс в Сланцах обзавелся десятью новыми тренажерами для площадки ГТО. Это только первая часть для оборудования площадок. В скором времени их разместят на территории стадиона «Шахтер», сейчас там готовят основание для установки тренажеров.

Сертифицированные площадки для сдачи норм ГТО появятся во всех муниципальных районах. Это стало возможно благодаря нацпроекту «Демография» и федеральному проекту «Спорт – норма жизни». Тренажеры будут совершенно бесплатны для гостей и жителей города.

Фото: администрация Сланцевского района