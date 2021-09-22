ФОК в Сланцах обзавелся новыми уличными тренажерами

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: администрация Сланцевского района
Фото: администрация Сланцевского района

Десять уличных тренажеров будут совершенно бесплатны для всех любителей спорта.

В среду, 22 сентября, физкультурно-оздоровительный комплекс в Сланцах обзавелся десятью новыми тренажерами для площадки ГТО. Это только первая часть для оборудования площадок. В скором времени их разместят на территории стадиона «Шахтер», сейчас там готовят основание для установки тренажеров.

ФОК в Сланцах обзавелся новыми уличными тренажерами ФОК, Тренажеры, Спорт – норма жизни, спорт, Сланцы, национальный проект "Демография"
ФОК в Сланцах обзавелся новыми уличными тренажерами ФОК, Тренажеры, Спорт – норма жизни, спорт, Сланцы, национальный проект "Демография"

Сертифицированные площадки для сдачи норм ГТО появятся во всех муниципальных районах. Это стало возможно благодаря нацпроекту «Демография» и федеральному проекту «Спорт – норма жизни». Тренажеры будут совершенно бесплатны для гостей и жителей города.

Фото: администрация Сланцевского района
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