В Петербурге мотоциклист с пассажиром на скорости влетели в Mitsubishi Pajero — видео

Автор: Анастасия Щербакова
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Авария произошла проспекте Большевиков. Байкера и пассажирку с серьезными травмами увезли в больницу.

В среду, 22 сентября, в Петербурге на проспекте Большевиков произошла авария с участием мотоцикла и автомобиля Mitsubishi Pajero. От сильного удара байкер и пассажир улетели на несколько метров.

Мотоциклиста и пассажирку с серьезными травмами увезли в больницу. Об этом сообщают «Невские Новости».

Видео: "Невские Новости"
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