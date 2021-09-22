Авария произошла проспекте Большевиков. Байкера и пассажирку с серьезными травмами увезли в больницу.

В среду, 22 сентября, в Петербурге на проспекте Большевиков произошла авария с участием мотоцикла и автомобиля Mitsubishi Pajero. От сильного удара байкер и пассажир улетели на несколько метров.

Мотоциклиста и пассажирку с серьезными травмами увезли в больницу. Об этом сообщают «Невские Новости».

Видео: "Невские Новости"