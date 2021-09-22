Организатору убийства Старовойтовой отказали в досрочном освобождении

Суд в Петербурге отказал Михаилу Глущенко, бывшему депутату Госдумы, в досрочном освобождении. Осужденный отбывает срок за убийство коллеги Галины Старовойтовой.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, бывший депутат останется в тюрьме ещё около 5 лет.

Ходатайство адвоката осужденного Дзержинский районный суд рассмотрел в среду, 22 сентября. В прошении указано, что Михаил Глущенко характеризуется положительно и не нарушает тюремный распорядок. Также в качестве аргумента для досрочного освобождения заключенного адвокат использовал тот факт, что арестант имеет гарантийное письмо от потенциального работодателя, и готов приступить к работе сразу по освобождению.

Однако суд доводы осужденного и его представителя не впечатлили. Ходатайство не было удовлетворено. Бывший депутат пробудет ближайшие 5 лет в тюрьме.

Ранее мы писали, что прежний адвокат осужденного Александр Афанасьев, умер в Петербурге.