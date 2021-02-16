Известный адвокат Александр Афанасьев, работавший по делу Старовойтовой, умер в Санкт-Петербурге

Известный адвокат Александр Афанасьев, защищавший фигуранта дела об убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой Михаила Глущенко, умер в Санкт-Петербурге, сообщили в городской адвокатской коллегии № 17.

Учившийся вместе с президентом России Владимиром Путиным Афанасьев, помимо защиты Глущенко, представлял интересы бизнесмена Михаила Мирилашвили в деле о похищении людей. Ему было 68 лет, с 2000 года он возглавлял адвокатскую коллегию № 17.

«Скончался после продолжительной болезни. Дата прощания и похорон еще не известна», — сообщили в адвокатской коллегии.

В биографии адвоката на сайте коллегии отмечается, что в 1970 году «Александр Афанасьев поступил на юрфак Санкт-Петербургского университета и попал в знаменитую четвертую группу, где учился Владимир Путин».

«В 1975 году Александр Афанасьев попал в адвокатуру. И взялся за уголовные дела», — указано в биографии.

В 2004 году решением адвокатской палаты по итогам деятельности был признан «Адвокатом года». Награжден высшей адвокатской наградой в номинации «За достижение наивысших результатов и проявленное адвокатское мастерство» — медалью имени Ф.Н. Плевако.

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В Санкт-Петербурге Афанасьев известен как защитник фигурантов громких уголовных дел. Так, в начале 2000-х годов он защищал предпринимателя Михаила Мирилашвили, которого обвинили в организации похищения людей и осудили на 8 лет лишения свободы. Также он представлял интересы Михаила Глущенко, который в 2015 году был приговорен Октябрьским районным судом к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима и 300 тысячам рублей штрафа по части 3 статьи 33 (организатор преступления) и статье 277 УК России (посягательство на жизнь государственного деятеля) по делу об убийстве депутата Галины Старовойтовой. Глущенко несколько раз подавал на условно-досрочное освобождение, но до сих пор отбывает срок наказания.