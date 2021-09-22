Разливом мазута под Выборгом заинтересовалась прокуратура

После сообщений СМИ о разливе мазута вблизи железной дороги станции Верхне-Черкасово в Выборгском районе транспортная прокуратура организовала проверку.

Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры в среду, 22 сентября.

Предварительно известно, что мазут вытек из ёмкостей вблизи полосы отвода железнодорожной станции в прошлые сутки. Источник загрязнения уже устанавливается. Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, если будут основания — примет меры.