Разливом мазута под Выборгом заинтересовалась прокуратура

После сообщений СМИ о разливе мазута вблизи железной дороги станции Верхне-Черкасово в Выборгском районе транспортная прокуратура организовала проверку.
Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры в среду, 22 сентября.
Предварительно известно, что мазут вытек из ёмкостей вблизи полосы отвода железнодорожной станции в прошлые сутки. Источник загрязнения уже устанавливается. Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, если будут основания — примет меры.
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