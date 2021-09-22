В Пулково пассажир пытался провезти с собой более 46 тысяч долларов

Таможенники аэропорта Пулково в ходе досмотра выявили у несостоявшегося пассажира большое количество наличных. Вместо заявленных 500 тысяч рублей он собирался перевезти 46 тысяч долларов.
Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления в среду, 22 сентября.
Как пояснили в ведомстве, мужчина собирался улететь в Азербайджан. Пересекая «зеленый» коридор, он заявил об отсутствии вещей, подлежащих таможенному декларированию, однако выяснилось, что в его карманах и багаже в сумме находилось более 46 тысяч долларов.
«В соответствии с примечанием к статье 200.1 УК РФ данная сумма образует крупный размер, являющийся квалифицирующим признаком деяния, предусмотренного частью 1 статьи 200.1 УК РФ», — прокомментировали в ведомстве.
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