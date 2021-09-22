В Петербурге неизвестные напоили и изнасиловали гражданина Ирландии

Полиция выясняет обстоятельства инцидента, произошедшего с 22-летним гражданином Ирландии. На улице Думской он ушел в загул, а очнулся в больнице с повреждением «заднего прохода».

Об этом рассказал портал Невские новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Медики Мариинской больницы отправили в полицию телефонограмму. В ней говорилось, что 22 сентября, в 02:40 ночи скорая привезла гражданина Ирландии. Врачи диагностировали у пострадавшего повреждения заднего прохода. Иностранца отпустили в удовлетворительном состоянии.

По словам иностранца, поздним вечером, 21 сентября он отдыхал на Думской улице, где выпивал с неизвестными людьми.