В Новоселье задержана 60-летняя медсестра – подозревают, что она привязывала ребенка в Петербурге

Как сообщал ivbg.ru, маленького ребенка привязывали к стулу и рейке в больнице Санкт-Петербурга. История получила развитие.
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22.09.2021 283
Видео привязанного малыша опубликовала петербурженка, находившаяся в городской детской инфекционной больнице со своим ребенком и ставшая свидетелем происходящего.
По информации ivbg.ru, 22 сентября около 15:00 возле дома на улице Адмиралтейской в поселке Новоселье задержали 60-летнюю медсестру, работавшую в петербургской «Детской инфекционной больнице № 3».
Ее розыск начался после того, как 16 сентября она не пришла на допрос к следователю по уголовному делу о незаконном лишении свободы ребенка.