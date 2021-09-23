В Новоселье задержана 60-летняя медсестра – подозревают, что она привязывала ребенка в Петербурге

Как сообщал ivbg.ru, маленького ребенка привязывали к стулу и рейке в больнице Санкт-Петербурга. История получила развитие.

Вам будет интересно Петербуржец жестоко расправился с молодой женой, работавшей секс-коучем По информации ivbg.ru, 21 сентября в полицию сообщили о девушке, якобы выпавшей из окна дома № 15 по Коломяжскому проспекту... 22.09.2021 283

Видео привязанного малыша опубликовала петербурженка, находившаяся в городской детской инфекционной больнице со своим ребенком и ставшая свидетелем происходящего.

По информации ivbg.ru, 22 сентября около 15:00 возле дома на улице Адмиралтейской в поселке Новоселье задержали 60-летнюю медсестру, работавшую в петербургской «Детской инфекционной больнице № 3».

Ее розыск начался после того, как 16 сентября она не пришла на допрос к следователю по уголовному делу о незаконном лишении свободы ребенка.