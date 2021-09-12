Маленького ребенка привязывают к стулу и рейке в больнице Петербурга – видео

Петербурженка, находившаяся в городской детской инфекционной больнице со своим ребенком и ставшая свидетелем происходящего, опубликовала видео привязанного малыша.

Вам будет интересно Полиция прервала стритейсерский заезд с участием 150 машин и 1000 человек в Петербурге – видео По информации ivbg.ru, 11 сентября в Приморском районе Санкт-Петербурга предотвращен нелегальный стритрейсерский заезд с участием 150 автомобилей и более 1000 человек. Организаторы... 12.09.2021 19

На видео он сидит на стуле, стоит в кроватке. В обоих случаях мальчик привязан носками надетых на него колготок – сначала к ножкам стула, затем к рейке кровати. По мнению очевидцев, это сделали медицинские работники.

По словам пресс-секретаря детского омбудсмена Санкт-Петербурга Александра Попейко, по данному инциденту проводится проверка.