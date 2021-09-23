Под Агалатово заметили одиноко лежащий на крыше «Солярис» — фото

Автор: Анастасия Щербакова
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На трассе во Всеволожском районе произошло ДТП с «перевертышем». Черный «Солярис» лежит на крыше и никому нет до него дела. 

Под Агалатово заметили одиноко лежащий на крыше "Солярис" - фото перевертыш, ДТП, Всеволожский район, аварияФото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Под Агалатово заметили одиноко лежащий на крыше "Солярис" - фото перевертыш, ДТП, Всеволожский район, аварияФото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

По информации ivbg.ru, легковушка перевернулась у съезда на Новоприозеорское шоссе из деревни Агалатово Всеволожского района днем, 23 сентября.

Подробности случившегося пока неизвестны. Также остается тайной, когда именно произошло ДТП, поскольку у разбитой машины ни ее хозяина, ни экстренных служб замечено не было.

В комментариях к публикации в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб один из пользователей уточнил, что около 14:44 дня иномарку все-таки убрали с обочины дороги.

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Фото:
ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Судя по кадрам, ремонт машины владельцу обойдется слишком дорого.

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