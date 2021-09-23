Подготовка к Новому году обойдется Петербургу почти в 95 млн рублей

Городской центр рекламы и праздничного оформления Петербурга разместил на портале госзакупок четыре предновогодних тендера с общей суммой в 94 млн рублей.

Как рассказал телеканал 78, 52,5 млн рублей будет выделено на 38 искусственных ёлок и их украшение. Согласно техническому заданию, в Петербурге в этом году будет два вида ёлок — 8-14 и 20-25 метров в высоту. Самое высокое дерево будет установлено на площади Пролетарской Диктатуры перед Смольным. Устанавливать ели на улицах города будут с 31 октября по 19 декабря. Демонтаж начнётся 15 января и завершится 15 марта.

В этом году основной тематикой для новогодних украшений снова станет театр.