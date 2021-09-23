Стало известно, сколько нужно работать россиянину для покупки iPhone 13

Россиянину в среднем нужно отработать 10 недель и три с половиной дня (428,5 часа), чтобы позволить себе iPhone 13 со 128 ГБ памяти.

Речь идет о графике 5/2 и восьмичасовом рабочем дне. Также по итогам анализа стало известно, что для покупки iPhone 13 mini потребуется чуть меньше 10 недель (375 рабочих часов), пишет Газета.Ру.

В случае с Pro-линейкой покупка потребует более длительного времени. Для заработка на iPhone 13 Pro россиянину потребуется отработать в среднем 13 с половиной недель (536 рабочих часов), а для покупки iPhone 13 Pro Max — почти 15 недель (589 часов).

Отмечается, что тяжелее всего купить смартфон от Apple жителям Филиппин. По данным организации, гражданам этой страны для накопления на iPhone 13 нужно потратить больше 19 недель, или около 775 часов.

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Легче всего приобрести новинку жителям Швейцарии. В этом европейском государстве в среднем потребуется отработать меньше недели (34 рабочих часа), чтобы купить гаджет.