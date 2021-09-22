Предзаказы на новые смартфоны iPhone 13 открылись в России

Компания Apple начала сегодня принимать предварительные заказы в России не только на смартфоны линейки iPhone 13, но и на новые планшеты iPad и iPad mini.

Новые планшеты дебютировали одновременно с iPhone 13. В США и ряде других регионов их можно было заказывать с дня анонса, 14 сентября, однако в России предзаказ был открыт лишь сегодня.

Для базового планшета Apple девятое поколение iPad стало плановым обновлением. Планшет получил платформу A13 Bionic, iPadOS 15 и новую 12-мегапиксельную фронтальную камеру.

А вот iPad mini, в отличие от iPad, обновлялся менее регулярно и разница между поколением пять 2019 года и поколением шесть 2021 года более грандиозна. Планшет может похвастаться новым дизайном, однокристальной системой A15 Bionic, функцией Center Stage, поддержкой 5G и портом USB Type-C.