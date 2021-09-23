Парк им. Юрия Гагарина в Волхове начали озеленять

В Волхове Ленобласти завершается благоустройство парка имени Юрия Гагарина.

Рабочие уже установили спортивную площадку и малые архитектурные формы. Сейчас в парке приступили к озеленению: высаживают клены, березы, сирень, липы, калину и дубы. Всего общественное пространство будут украшать около ста молодых деревьев.

Фото: Online4 7

Благоустройство парка началось в 2019 году. Ранее на этом месте располагались бараки, которые расселили и снесли.

«Такой комплексный подход к подобным территориям необходимо продолжать, чтобы делать жизнь людей качественнее и комфортнее», – отметил глава администрации Волховского района Алексей Брицун.

Всего же в 2020-2021 годах в рамках регпроекта «Формирование комфортной городской среды» будут благоустроены 106 территорий в 57 муниципальных образованиях 47 региона, из них 75 общественных и 31 двор. На эти цели выделено более 1,3 млрд рублей.