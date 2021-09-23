В Петербурге от коронавируса привились почти 4 тыс. мигрантов

Прививать мигрантов в Петербурге начали в середине августа, через некоторое время вакцинация иностранцев началась и в Ленобласти.

За это время в Северной столице от коронавируса привили более 3 700 человек. Вакцинация проходит в Едином медицинском центре по заявкам от работодателей, так и по свободной записи, пишут «Невские новости».

Отмечается, что по решению Минздрава России вакцинация мигрантов проводится однокомпонентной вакциной “Спутник Лайт”.

Тем временем в Ленобласти за последние сутки COVID-19 был подтвержден у 224 человек. Также регион дополнительно развернет 115 «ковидных» коек.