Ленинградская область дополнительно развернет 115 «ковидных» коек

Увеличение коек пройдет с 23 сентября: 80 коек будет добавлено в Кировской больнице и 35 ― в Бокситогорской.

Итого в Кировске будет работать 200 коек, а в Бокситогорске — 100. Стоит отметить, что на сегодня в регионе развернуто 1369 коек. При этом свободно 204 койки.

«Мы снова фиксируем рост заболеваемости. Действительно надолго стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса может только массовая вакцинация», ― подчеркнул глава комитета по здравоохранению Ленобласти Сергей Вылегжанин.

По данным комитета на сегодня сделали прививки чуть больше 40% взрослых ленинградцев, а для эффективной защиты всех необходимо минимум 60%.

Отметим, что в Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 221 человека. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 22 сентября.

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Напомним, в регионе на сегодняшний день вакцинация проводится в 111 прививочных пунктах во всех районах Ленобласти. Процедура полностью бесплатна и добровольна. При себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Список прививочных пунктов с адресами по ссылке. Также вся актуальная информация о ходе вакцинации и об общем течении пандемии в Ленобласти теперь будет публиковаться на сайте администрации региона.