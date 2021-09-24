Как выглядит парк Монрепо с высоты птичьего полета – фото

Красивые фотографии парка Монрепо в Выборгском районе опубликованы в instagram-аккаунте «Интересно в Санкт-Петербурге».

Вам будет интересно Монрепо приглашает желающих поучаствовать в проекте по реставрации «Стены Плача» Проект согласовали с Комитетом по сохранению культурного наследия, а также нашлись инвесторы, готовые поделиться опытом и стройматериалами. Музей-заповедник «Парк Монрепо» организовывает... 17.09.2021 202

Геологи считают, что скалы острова – это мощные выходы гранита на поверхность. А их рельеф сформирован ледником и последующими землетрясениями.

Фото: @interesno_v_pitere