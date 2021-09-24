Как выглядит парк Монрепо с высоты птичьего полета – фото

Красивые фотографии парка Монрепо в Выборгском районе опубликованы в instagram-аккаунте «Интересно в Санкт-Петербурге».
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17.09.2021 202
Геологи считают, что скалы острова – это мощные выходы гранита на поверхность. А их рельеф сформирован ледником и последующими землетрясениями.
Фото: @interesno_v_pitere