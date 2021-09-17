Проект согласовали с Комитетом по сохранению культурного наследия, а также нашлись инвесторы, готовые поделиться опытом и стройматериалами.

Музей-заповедник «Парк Монрепо» организовывает реставрационный проект, в котором требуется помощь добровольцев. В музее обратили внимание на заброшенные руины каретника ХIХ века по улице Выборгской, 8. В народе руины прозвали «Стеной Плача».

Поскольку «Стена Плача» не является объектом культурного наследия и памятником, провести реставрационные работы за государственный счет никто не может. В этой связи Монрепо решил организовать реставрацию руин при помощи волонтеров. Проект согласовали с Комитетом по сохранению культурного наследия, а также нашлись инвесторы, готовые поделиться опытом и стройматериалами.

Первые работы начнутся уже с утра понедельника, 20 сентября. Реставрацию планируют завершить до 30 октября этого года. Желающие поучаствовать в проекте могут написать электронную почту park_monrepo@mail.ru с пометкой «Проект». Об этом сообщает пресс-служба Музея-заповедника «Парк Монрепо».