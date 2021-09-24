Автопроизводитель сделает автомобили для веганов

Как сообщает Reuters, все автомобили в модельном ряде шведской компании Volvo к 2030 году будут «веганскими». Это значит, что компания откажется от использования натуральной кожи в салонах своих машин.

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Автопроизводитель будет использовать переработанное сырье и материалы на биологической основе, поскольку потребители хотят экологически «чистую» продукцию,.

«К нам приходит новое поколение потребителей, их намного больше волнует, что за продукты они покупают, и они руководствуются этикой. Им нужно знать, как производятся материалы», — рассказал руководитель отдела дизайна Робин Пейдж

В компании сообщили, что клиенты все больше обеспокоены участью животных в кожевенной промышленности и вредом животноводства для окружающей среды.

Шведская компания постепенно становится экологичнее. Также к 2030 году Volvo планирует перейти на производство исключительно электромобилей, а свои грузовики перевести на водородное топливо.