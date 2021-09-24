Жителям Ленобласти рассказали, как поучаствовать во Всероссийской переписи населения

В России с 15 октября по 14 ноября пройдет Всероссийская перепись населения. Впервые в ней будут широко применяться цифровые технологии.
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10.08.2021 382
Принять участие в переписи можно:
- На портале госуслуг в любое время в период с 15 октября по 8 ноября 2021 года.
- Ответить на вопросы на дому. Переписчики будут обходить дома и квартиры по всей России с 15 октября по 14 ноября. В отдельных регионах – по 20 декабря.
- Самостоятельно прийти на переписной участок.
Переписные участки организуют в помещениях МФЦ.