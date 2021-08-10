Всероссийская перепись населения пройдет в 12-ый раз с 1 по 31 октября 2021 года в новом для жителей страны формате — цифровом. Традиционная перепись в виде бумажного опросного листа также будет доступна россиянам. Зачем нужен учет граждан и в чем преимущества нового формата, рассказываем в нашем материале.

Вам будет интересно Всероссийскую перепись населения проведут с 1 по 31 октября В отдаленные регионы страны перепись доберется с 1 июля по 20 декабря. Всероссийская перепись населения пройдет с 1 июля по 20... 23.06.2021 333

Что такое перепись населения?

Всероссийская перепись населения (ВПН) — это мероприятие, проводимое по всей территории страны, с целью получения общих демографических, социальных и экономических данных. Она проводится раз в 10 лет.

Нововведения в переписи 2021 года

Изначально основной этап ВПН должен был пройти в октябре 2020 года, но его перенесли. Теперь она состоится с 1 по 31 октября 2021 года сразу в двух форматах — традиционном бумажном и цифровом. Главное новшество в том, что жителям страны предоставят возможность самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале Госуслуг. Это поможет быстро обработать данные и получить результаты.

На какие вопросы будут отвечать россияне?

Опросный лист будет состоять из 33 вопросов, где 23 будут направлены на выяснение социально-демографических характеристик, а 10 о жилищных условиях.

Варианты участия во Всероссийской переписи населения

Переписчики посетят все жилые помещения и внесут ответы респондентов в электронные планшеты. Самостоятельный поход на переписные участки по месту жительства с заполнением анкеты. Прохождение переписи населения на портале Госуслуг.

Что нужно учитывать, если решили воспользоваться услугами переписчика?

Чтобы не стать жертвой недоброжелателей, необходимо удостовериться, что перед вами действительно переписчик. Он при себе должен иметь следующие признаки переписи:

удостоверение переписчика с указанием фамилии. При этом вы можете попросить показать паспорт, чтобы удостоверить в личности человека;

шарф, жилет и сумку с символикой переписи;

планшет со специальной программой, куда будут вносится ваши ответы;

средства индивидуальной защиты — маску и перчатки.

Отметим, что респондентом не нужно предъявлять документы для участия в переписи. Если вы сомневаетесь в том, что человек перед вами переписчик, то позвоните на ближайший переписной участок или участковому для подтверждения личности человека перед вами.

Когда появятся результаты переписи?