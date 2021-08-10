Всероссийская перепись населения пройдет в 12-ый раз с 1 по 31 октября 2021 года в новом для жителей страны формате — цифровом. Традиционная перепись в виде бумажного опросного листа также будет доступна россиянам. Зачем нужен учет граждан и в чем преимущества нового формата, рассказываем в нашем материале.
Что такое перепись населения?
Всероссийская перепись населения (ВПН) — это мероприятие, проводимое по всей территории страны, с целью получения общих демографических, социальных и экономических данных. Она проводится раз в 10 лет.
Нововведения в переписи 2021 года
Изначально основной этап ВПН должен был пройти в октябре 2020 года, но его перенесли. Теперь она состоится с 1 по 31 октября 2021 года сразу в двух форматах — традиционном бумажном и цифровом. Главное новшество в том, что жителям страны предоставят возможность самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале Госуслуг. Это поможет быстро обработать данные и получить результаты.
На какие вопросы будут отвечать россияне?
Опросный лист будет состоять из 33 вопросов, где 23 будут направлены на выяснение социально-демографических характеристик, а 10 о жилищных условиях.
Варианты участия во Всероссийской переписи населения
- Переписчики посетят все жилые помещения и внесут ответы респондентов в электронные планшеты.
- Самостоятельный поход на переписные участки по месту жительства с заполнением анкеты.
- Прохождение переписи населения на портале Госуслуг.
Что нужно учитывать, если решили воспользоваться услугами переписчика?
Чтобы не стать жертвой недоброжелателей, необходимо удостовериться, что перед вами действительно переписчик. Он при себе должен иметь следующие признаки переписи:
- удостоверение переписчика с указанием фамилии. При этом вы можете попросить показать паспорт, чтобы удостоверить в личности человека;
- шарф, жилет и сумку с символикой переписи;
- планшет со специальной программой, куда будут вносится ваши ответы;
- средства индивидуальной защиты — маску и перчатки.
Отметим, что респондентом не нужно предъявлять документы для участия в переписи. Если вы сомневаетесь в том, что человек перед вами переписчик, то позвоните на ближайший переписной участок или участковому для подтверждения личности человека перед вами.
Когда появятся результаты переписи?
Первые результаты Всероссийской переписи населения о численности, возрастных категориях и гендерных признаках населения будут известны зимой 2021 года.
Полноценные итоги переписи населения планируют опубликовать к середине 2023 года.
Для чего нужна перепись населения?
По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, от полученных результатов мероприятия зависят важные решения российского правительства.
Ее итоги помогут рассмотреть демографическую обстановку в России и сделать прогнозы на ближайшие годы. За счет нее изменится бюджетное распределение средств. Например, в тех регионах, где зафиксируют значительный прирост населения, могут появится новые соцвыплаты для семей с детьми и пожилых людей.
Анализ полученных данных также поспособствует развитию программ адаптации мигрантов и поддержке малых коренных народов страны.
Статистическая база данных поможет региональным и городским властям планировать благоустройство, предпринимателям малого бизнеса оценить нишу, в которой они ходят развиваться, а гражданину, планирующему переезд, понять в какую среду он перебирается — энергично-молодежную или спокойно-пенсионную.
Благодаря переписи населения, которая прошла в 2002 году, было принято решение в введении материнского капитала. Это произошло в результате того, что статистики выявили — если не начать поддерживать рождаемость, население страны начнет стремительно сокращаться.
Как уже ранее писал ivbg.ru, осенью 2018 года в России прошла пробная перепись населения, в которой приняло участие 11597 жителей Ленобласти, что составило 0,6% от всего населения региона. По данным на 1 декабря 2018 года численность населения Ленобласти составила 1 млн 843,6 тысяч человек