В Петербурге неизвестные с пистолетом и в масках ограбили банк

Вооруженное разбойное нападение на банк, расположенный на проспекте Большевиков в Петербурге, произошло сегодня, 24 сентября, средь бела дня.

Около 11.00 двое неизвестных ворвались в отделение банка и под угрозой пистолета заставили сотрудников отдать крупную сумму денег в разной валюте, в том числе в рублях. После чего скрылись.

Известно, что один из подельников — мужчина лет 30 славянской внешности и среднего роста. Он был одет в черную шапку, на лице – черные очки и маска. Приметы второго грабителя и сумма похищенного устанавливаются.