Украинец и узбек задержаны в поселке им. Свердлова за лжеминирование «Забавы»

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Следствие считает, что иностранцы позвонили в экстренные службы и предупредили о «минировании» салона красоты «Забава» на первом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Пулковской в Санкт-Петербурге.

Парикмахерскую проверили, но взрывчатых устройств не нашли. Установлено, что украинец находится в России без регистрации и живет в строительной бытовке.