Нижне-Свирский заповедник посетил редкий гость — ястреб-тетеревятник

В сентябре орнитологов Нижне-Свирского заповедника посетил редкий гость — ястреб-тетеревятник. В последний раз хищник оказывался в руках ученых в 2017 году.

Как и другие птицы, тетеревятник был извлечен из ловушки, окольцован специальным металлическим кольцом, на котором выбит индивидуальный номер птицы. Орнитологи также подробно описали пернатого хищника: молодая самка, длина крыла — 33,1 см, хвоста — 79,2 см, вес — 792 грамма. После отпустили на волю.

Фото: Веры Рыженковой

Ранее в фотоловушку Нижне-Свирского заповедника попал очередной «лесной танец». На этот раз в исполнении медведя-красавца с черными лапами.