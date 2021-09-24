Ограничительные меры по коронавирусу в Петербурге продлили до конца октября

В Петербурге до 31 октября продлеваются действующие ограничительные меры по борьбе с коронавирусом. Беглов подписал соответствующее постановление.

В частности, в Петербурге сохраняется требование на ношение защитных масок в общественных местах, включая магазины, транспорт, вокзалы и остановки.

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Кроме того, руководители органов исполнительной власти, госучреждений и ГУП на постоянной основе «должны обеспечивать наличие у не менее 80% работников либо QR-кода о вакцинации, либо QR-кода о перенесенном заболевании COVID-19 или документа, подтверждающего получение первого компонента вакцины».

Тем временем в Ленобласти отменено требование о вакцинации 80% сотрудников в некоторых отраслях.