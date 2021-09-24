В Петербурге пьяный отчим оставил на улице коляску с младенцем

Днем 23 сентября в полицию позвонила жительница Петербурга и сообщила, что на детской площадке у дома №31 по Дачному проспекту лежит пьяный мужчина, а рядом — полураздетый младенец в коляске.

Когда на место прибыли полицейские, они обнаружили лишь коляску с младенцем. Как выяснилось, сильно подвыпивший 46-летний петербуржец во время прогулки на детской площадке оставил коляску с малышом без присмотра, а сам вернулся в квартиру. 34-летняя мама младенца все это время была дома, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В настоящий момент в отношении отчима проводится проверка.