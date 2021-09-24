Видео: на КАД под колеса машины попал лось

Очевидцы прислали кадры с места ДТП, где был сбит перебегавший дорогу сохатый.

Видео опубликовали в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб вечером, 24 сентября. Внимание, в ролике присутствует мат.

Автор видео уточнил, что авария произошла между Белоостровом и Сестрорецком на КАДе. В районе ДТП начинает собираться пробка. Судя по кадрам, водитель, наехавший на животное, скрылся с места аварии.

За текущие сутки это не первый подобный случай. Ранее на 151-м километре Р-21 «Кола» недалеко от поселка Селиваново также насмерть был сбит сохатый.