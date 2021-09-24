Супружеская пара из Выборга отметила золотой юбилей

В Выборгском ЗАГСе чествовали Валерия Фёдоровича и Валентину Николаевну Кривец. Супружеская пара прожила вместе ровно 50 лет.

Поздравил юбиляров с золотой свадьбой заместитель главы районной администрации Андрей Голобородько. Торжество проходило в окружении большой семьи — у четы Кривец восемь детей и двенадцать внуков.

«Молодожены» оба родились в Выборге и познакомились на танцах Сетевязальной фабрики, начали встречаться, почти через год поженились. У них родилось семь дочерей и сын. На протяжении совместного пути юбиляры дорожили своей любовью и во всем помогали друг другу. И сегодня в день золотой свадьбы они вновь признались друг другу в любви, подтвердив чувство поцелуем и оставили свои подписи в Книге почётных юбиляров Выборгского ЗАГС, — рассказали в отделе записи актов гражданского состояния.