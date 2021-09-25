В Будогощи напротив школы нашли обмотанное скотчем тело в строительной тележке

О страшной находке, обнаруженной на берегу озера Острочинное напротив школы в поселке Будогощь, сообщили в полицию Киришского района вечером 24 сентября.

Очевидец рассказал, что наткнулся в камышах на подтопленную строительную тачку с крупным мешками из-под мусора с подозрительным содержимым. Прибывшие на место полицейские обнаружили в пакетах сильно истлевшее тело мужчины.

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По предварительной информации, ноги погибшего были связаны веревкой, тело обернуто несколькими покрывалами и обмотано скотчем. Медицинская экспертиза установит точные причины смерти.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».