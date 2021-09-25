Фото: в Петербурге стартовал Sup-карнавал

В честь грядущего Всемирного дня туризма в Петербурге сегодня, 25 сентября, проходит грандиозный костюмированный заплыв на SUP-досках.
Sup-карнавал стартовал от набережной Крюкова канала, откуда саперы прошли по реке Мойке до Невского проспекта и обратно. Так, среди гостей заметили викингов, Минни Маус, туристического символа Ленобласти лося Лосилия и других.
Фото: 47channel
Заплыв продолжится квестом в Петропавловской крепости для детей «Остров сокровищ». После пройдет гастрономический фестиваль «Кулинарные посольства», где желающим представят VR-бинокуляр на Большой Морской.
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24.09.2021 258