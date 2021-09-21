В библиотеке Алвара Аалто пройдет трехдневный форум «Книжный Выборг»

В центральной городской библиотеке Выборга с 24 по 26 сентября пройдет II Международный форум читателей детской и юношеской книги «Книжный Выборг». Мероприятие состоится как в онлайн, так и в офлайн формате.

Гостями и участниками форума станут писатели, переводчики, литературоведы, исследователи и психологи. Они посетят авторские студии с Асей Кравченко, Ольгой Дробот, Марией Порядиной, Алексеем Олейниковым, Ольгой Лаврентьевой и другими. А также поучаствуют в диалоге специалистов о детской и подростковой книге. И встретятся с писателями и художниками северных стран.

Вам будет интересно В Гатчине проходит международный фестиваль «Литература и кино – детям» В Гатчине 20 сентября стартовал VIII Международный кинофестиваль «Литература и кино – детям». Перед церемонией открытия гости могли поучаствовать в... 21.09.2021 88

В течение трех дней будут работать книжный магазин, киностудия, творческая мастерская. Более подробная информация по ссылке.